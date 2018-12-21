В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бывший акушер-гинеколог, по вине которой умерла роженица

21 Дек. 23:14 2018-12-21T23:14:08+03:00

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд

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Петербургские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летней женщины, которую обвиняют в "причинении смерти по неосторожности вследствии ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

В мае 2017 года подсудимая работала заведующей акушерским физиологическим отделением в одном из петербургских роддомов. Будучи по совместительству лечащим акушером-гинекологом петербурженки, на основе договора платных медицинских услуг вела наблюдение пациентки, поступвшей в роддом.

- Акушер-гинеколог допустила недостатки при оказании акушерской помощи, в результате чего спустя неделю пациентка скончалась, - говорится в сообщении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело с собранной доказательной базой направили в суд для рассмотрения по существу.