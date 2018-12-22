2018-12-22T10:31:46+03:00
Общество

Гигантский каток с видом на Финский залив открывается в «Севкабеле»

Петербуржцев и гостей города ждет 1000 квадратных метров льда
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге открывается каток с видом на Финский залив. Фото: "Севкабель Порт"В Петербурге открывается каток с видом на Финский залив. Фото: "Севкабель Порт"
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Еще один каток заработает в Петербурге в субботу, 22 декабря. Новая ледовая площадка удивит своими размерами – 1000 квадратных метров. И порадует местоположением: с видом на Финский залив! Огромный каток для петербуржцев и гостей города подготовили в пространстве «Севкабель Порт» на Кожевенной линии, 40Д.

– 1000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 23, коньки напрокат и свои (только не беговые!), никакого хоккея или салочек – только веселое катание и самый романтический вид в городе, – рассказали организаторы.

Пока посетители будут развлекаться, для них будет звучать музыка из радиорубки. Посетить каток, кстати, можно будет в любую погоду: ледовая площадка оснащена системой охлаждения.

В день открытия катка, 22 декабря, особенный сеанс придется на 18:30. Гости пространства «Севкабель Порт» смогут проводить последнюю в этом сезоне Принцессу Анастасию – паром отправится и Морского порта в 19:00.

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