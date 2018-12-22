2018-12-22T11:18:42+03:00
Общество

Документ о передаче Исаакиевского собора РПЦ может утратить силу к Новому году

Депутаты получили ответ от Александра Беглова о судьбе Исаакия
Евгения МОСКВИНА
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Документ о передаче Исаакиевского собора РПЦ 30 декабря может стать недействительным.Документ о передаче Исаакиевского собора РПЦ 30 декабря может стать недействительным.Фото: Александр ГЛУЗ
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Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) может утратить свою силу к Новому году. Такое развитие событий вероятно, если до 30 декабря РПЦ не подаст официальную заявку. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов в ответ на обращение депутатов петербургского ЗакСобрания.

О реакции действующего градоначальника рассказал на своей странице в соцсети депутат Борис Вишневский. Ранее вместе с другими парламентариями он просил врио губернатора признать распоряжение Комитета имущественных отношений недействительным. Документ этот имеет срок в два года.

– Обещают признать [документ] утратившим силу, если до конца срока действия «плана» РПЦ не подаст заявку. Напоминаю, что этот срок – 24 месяца, и истекает 30 декабря 2018 года, – отметил Борис Вишневский.

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