Документ о передаче Исаакиевского собора РПЦ может утратить силу к Новому году

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-22T11:18:42+03:00

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Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) может утратить свою силу к Новому году. Такое развитие событий вероятно, если до 30 декабря РПЦ не подаст официальную заявку. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов в ответ на обращение депутатов петербургского ЗакСобрания.

О реакции действующего градоначальника рассказал на своей странице в соцсети депутат Борис Вишневский. Ранее вместе с другими парламентариями он просил врио губернатора признать распоряжение Комитета имущественных отношений недействительным. Документ этот имеет срок в два года.

– Обещают признать [документ] утратившим силу, если до конца срока действия «плана» РПЦ не подаст заявку. Напоминаю, что этот срок – 24 месяца, и истекает 30 декабря 2018 года, – отметил Борис Вишневский.