Украшенный к Новому году Невский район Беглов назвал «скучноватым»
В пятницу, 21 декабря, врио губернатора Петербурга успел не только провести встречу с Аллой Андреевой по проблеме обманутых дольщиков, но и совершить рабочий объезд Невского района города. Александр Беглов проверил, как он украшен к Новому году.
– На проспекте Большевиков участники объезда осмотрели световые объемно-пространственные композиции «Фонтан» и «Березовая Роща», размещенные в сквере перед Ледовым дворцом и многофункциональным спортивным комплексом «Хоккейным городом» СКА. Проспект Большевиков оформлен консолями «Иней», расположенными на опорах освещения, деревья украшены световыми подвесами, – рассказали в пресс-службе губернатора.
Несмотря на предпраздничное преображение Невского района, Александр Беглов отметил, что он «скучноват», хоть и украшен. Действующий градоначальник хотел бы увидеть здесь больше пешеходных зон, скамеек и освещения.
– Надо получше организовать эту работу. Нужно сделать соответствующие выводы с тем, чтобы в 2019 году было по-другому. Надо заставить торговые и другие организации украшать витрины. Есть ряд ответственных организаций, которые это делают. А другие - нет. Тогда как праздник для всех. Те, кто приходит покупать товары, должны тоже радоваться, – сказал Александр Беглов.
Врио губернатора поручил главе Невского района Алексею Гульчуку пересмотреть этот вопрос с профильными комитетами.