2018-12-22T12:54:20+03:00
Общество

Украшенный к Новому году Невский район Беглов назвал «скучноватым»

Врио губернатора проверяет готовность города к праздникам
Евгения МОСКВИНА
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Александр Беглов проверил, как украсили Невский район к новогодним праздникам. Фото: пресс-служба губернатора Петербурга.Александр Беглов проверил, как украсили Невский район к новогодним праздникам. Фото: пресс-служба губернатора Петербурга.
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В пятницу, 21 декабря, врио губернатора Петербурга успел не только провести встречу с Аллой Андреевой по проблеме обманутых дольщиков, но и совершить рабочий объезд Невского района города. Александр Беглов проверил, как он украшен к Новому году.

– На проспекте Большевиков участники объезда осмотрели световые объемно-пространственные композиции «Фонтан» и «Березовая Роща», размещенные в сквере перед Ледовым дворцом и многофункциональным спортивным комплексом «Хоккейным городом» СКА. Проспект Большевиков оформлен консолями «Иней», расположенными на опорах освещения, деревья украшены световыми подвесами, – рассказали в пресс-службе губернатора.

Несмотря на предпраздничное преображение Невского района, Александр Беглов отметил, что он «скучноват», хоть и украшен. Действующий градоначальник хотел бы увидеть здесь больше пешеходных зон, скамеек и освещения.

– Надо получше организовать эту работу. Нужно сделать соответствующие выводы с тем, чтобы в 2019 году было по-другому. Надо заставить торговые и другие организации украшать витрины. Есть ряд ответственных организаций, которые это делают. А другие - нет. Тогда как праздник для всех. Те, кто приходит покупать товары, должны тоже радоваться, – сказал Александр Беглов.

Врио губернатора поручил главе Невского района Алексею Гульчуку пересмотреть этот вопрос с профильными комитетами.

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