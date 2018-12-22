2018-12-22T14:37:24+03:00
Происшествия

Полиция закрыла бордель на улице Фрунзе

Путан нашли в Московском районе Петербурга
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Полиция Петербурга закрыла притон в Московском районе. Фото: Архив "КП".Полиция Петербурга закрыла притон в Московском районе. Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

Очередной притон для занятия проституцией закрыла полиция Петербурга. На этот раз путаны работали в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию поступила информация, что в доме на улице Фрунзе работает бордель. По наводке горожан во время проверки правоохранители действительно обнаружили там место, где оказывают услуги сексуального характера.

– По данному адресу обнаружили двух женщин, оказывавших сексуальные услуги за деньги. Одна из них – гражданка сопредельного государства, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Теперь обе путаны привлечены к административной ответственности по статье о занятии проституцией. Кроме того, решается и вопрос о возбуждении уголовного дела по факту организации борделя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Зенит» разорвал контракт с главным тренером Василием Карасевым
На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок
Петербургские биологи показали, как нерпам Миньке и Мишке установили GPS-датчики
Украшенный к Новому году Невский район Беглов назвал «скучноватым»
Документ о передаче Исаакиевского собора РПЦ может утратить силу к Новому году
Гигантский каток с видом на Финский залив открывается в «Севкабеле»
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бывший акушер-гинеколог, по вине которой умерла роженица
В Петербурге осудили мать запуганного мальчика, живущего в антисанитарии
Стало известно расписание «Лыжных стрел» на сезон-2019 в Петербурге
Петербурженка подала в суд на Минюст США за разглашение личных данных и требует 5 миллионов рублей
Обязательно бахнем: у Балтийского вокзала загорелся склад с пиротехникой
Беглов и Макаров наградили лучших петербургских спортсменов
В Петербурге директор жилкомсервиса «забрал» квартиру, которую должны были дать многодетной матери
«Гражданский проспект», «Ленинский проспект» и «Пионерская»: В Петербурге закрывали еще три станции метро
В центре Петербурга у ТЮЗа начнет работу новый городской каток
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» оправился на испытания в Балтийское море
В Петербурге на проверку закрывали «Пионерскую» и «Площадь Восстания»
Мужчина порезал лицо коллеги бутылкой на корпоративе
Мужчина порезал лицо коллеги бутылкой на корпоративе
Петербуржцы заметили слив фиолетовой жидкости в Карповку
Петербургский депутат собрался перевоспитать подростков, осквернивших мемориал на Марсовом поле
Мусорная реформа в Ленобласти откладывается на год