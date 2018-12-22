Полиция закрыла бордель на улице Фрунзе

СЕГОДНЯ 14:37 2018-12-22T14:37:24+03:00

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Очередной притон для занятия проституцией закрыла полиция Петербурга. На этот раз путаны работали в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию поступила информация, что в доме на улице Фрунзе работает бордель. По наводке горожан во время проверки правоохранители действительно обнаружили там место, где оказывают услуги сексуального характера.

– По данному адресу обнаружили двух женщин, оказывавших сексуальные услуги за деньги. Одна из них – гражданка сопредельного государства, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Теперь обе путаны привлечены к административной ответственности по статье о занятии проституцией. Кроме того, решается и вопрос о возбуждении уголовного дела по факту организации борделя.