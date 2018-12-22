Петербургские биологи показали, как нерпам Миньке и Мишке установили GPS-датчики

СЕГОДНЯ 15:16 2018-12-22T15:16:51+03:00

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Детеныши ладожской нерпы Мишка и Минька успели стать не только звездами новостей, но и фильма. Видео о том, как ластоногим устанавливают GPS-датчики, появилось в Сети. Биологи изучают жизнь и передвижение нерп в акватории Ладожского озера, поэтому и закрепили устройства на спины Мишке и Миньке.

– Это знания фундаментальные, очень важная информации. И на основе нее можно получить много знаний о жизни, о биологии этих животных, – рассказал в фильме директор «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев.

Нерп-2-Нерп.

Датчики появились у нерп еще осенью, но видео решили показать на страничке «Фонда друзей балтийской нерпы» в соцсети только сейчас. Да и рассказывать о том, где сейчас ластоногие и чем занимаются, не спешат – для безопасности животных.

– Они живут на достаточно ограниченных участках акватории и поэтому данных о перемещениях мы пока не выкладываем в открытый доступ, – написали биологи в соцсети.