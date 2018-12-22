2018-12-22T15:16:51+03:00
Общество

Петербургские биологи показали, как нерпам Миньке и Мишке установили GPS-датчики

О мечении ластоногих сняли фильм [видео]
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
О нерпах Миньке и Мишке сняли фильм. Фото: Группа ВКонтакте "Спасение тюленей 699-23-99"О нерпах Миньке и Мишке сняли фильм. Фото: Группа ВКонтакте "Спасение тюленей 699-23-99"
Изменить размер текста:

Детеныши ладожской нерпы Мишка и Минька успели стать не только звездами новостей, но и фильма. Видео о том, как ластоногим устанавливают GPS-датчики, появилось в Сети. Биологи изучают жизнь и передвижение нерп в акватории Ладожского озера, поэтому и закрепили устройства на спины Мишке и Миньке.

– Это знания фундаментальные, очень важная информации. И на основе нее можно получить много знаний о жизни, о биологии этих животных, – рассказал в фильме директор «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев.

Нерп-2-Нерп.

Датчики появились у нерп еще осенью, но видео решили показать на страничке «Фонда друзей балтийской нерпы» в соцсети только сейчас. Да и рассказывать о том, где сейчас ластоногие и чем занимаются, не спешат – для безопасности животных.

– Они живут на достаточно ограниченных участках акватории и поэтому данных о перемещениях мы пока не выкладываем в открытый доступ, – написали биологи в соцсети.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Зенит» разорвал контракт с главным тренером Василием Карасевым
На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок
Полиция закрыла бордель на улице Фрунзе
Украшенный к Новому году Невский район Беглов назвал «скучноватым»
Документ о передаче Исаакиевского собора РПЦ может утратить силу к Новому году
Гигантский каток с видом на Финский залив открывается в «Севкабеле»
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бывший акушер-гинеколог, по вине которой умерла роженица
В Петербурге осудили мать запуганного мальчика, живущего в антисанитарии
Стало известно расписание «Лыжных стрел» на сезон-2019 в Петербурге
Петербурженка подала в суд на Минюст США за разглашение личных данных и требует 5 миллионов рублей
Обязательно бахнем: у Балтийского вокзала загорелся склад с пиротехникой
Беглов и Макаров наградили лучших петербургских спортсменов
В Петербурге директор жилкомсервиса «забрал» квартиру, которую должны были дать многодетной матери
«Гражданский проспект», «Ленинский проспект» и «Пионерская»: В Петербурге закрывали еще три станции метро
В центре Петербурга у ТЮЗа начнет работу новый городской каток
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» оправился на испытания в Балтийское море
В Петербурге на проверку закрывали «Пионерскую» и «Площадь Восстания»
Мужчина порезал лицо коллеги бутылкой на корпоративе
Мужчина порезал лицо коллеги бутылкой на корпоративе
Петербуржцы заметили слив фиолетовой жидкости в Карповку
Петербургский депутат собрался перевоспитать подростков, осквернивших мемориал на Марсовом поле
Мусорная реформа в Ленобласти откладывается на год