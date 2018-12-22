На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок

СЕГОДНЯ 15:53 2018-12-22T15:53:19+03:00

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Первый энергоблок Ленинградской атомной электростанции (АЭС) прослужил 45 лет – с 1973 года. А 21 декабря 2018-го его работу окончательно остановили. Об этом сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».

– Это головной энергоблок в серии РБМК-1000 и первый в СССР реактор большой мощности 1000 МВт, – рассказали в пресс-службе «Росэнергоатома». – С момента включения в сеть 21 декабря 1973 года первый энергоблок Ленинградской АЭС выработал 264,9 млрд кВтч электроэнергии. За все годы эксплуатации на нем не было ни одного серьезного инцидента.

При этом проектный срок службы энергоблока изначально составлял 30 лет. Однако масштабной модернизацией срок службы каждого из четырех блоков Ленинградской АЭС был продлен еще на 15 лет.

– Энергоблок №1 Ленинградской АЭС надежно и безопасно прослужил экономике нашей страны в советское время и в современной России, – прокомментировал событие директор Ленинградской атомной станции Владимир Перегуда. – Начинается последний этап жизненного цикла любого ядерного объекта – вывод из эксплуатации. Сейчас наша задача – также надежно и безопасно обслуживать остановленный блок, выгружать ядерное топливо из реактора, готовить к выводу все его системы.