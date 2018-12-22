«Зенит» разорвал контракт с главным тренером Василием Карасевым

СЕГОДНЯ 16:16 2018-12-22T16:16:42+03:00

Скоро станет известно, кто возглавит баскетбольную команду вместо него

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Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Василий Карасев покидает сине-бело-голубых. Известие о досрочном расторжении контракта появилось в субботу, 22 декабря. О том, что «Зенит» решил отказаться от работы Карасева, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

– «Зенит» благодарит Василия Карасева за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей тренерской деятельности, – говорится на официальном сайте баскетболистов.

При этом, кто сменит Василия Карасева на посту, пока неясно.

– Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время, – добавляет пресс-служба команды.

Сорудничество Карасева с петербургской баскетбольной командой началось в 2014 год. А до этого он был главным тренером сборной России. Под Василия Карасева сине-бело-голубые три раза подряд становились бронзовыми призерами Единой лиги ВТБ.