«Зенит» разорвал контракт с главным тренером Василием Карасевым
Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Василий Карасев покидает сине-бело-голубых. Известие о досрочном расторжении контракта появилось в субботу, 22 декабря. О том, что «Зенит» решил отказаться от работы Карасева, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.
– «Зенит» благодарит Василия Карасева за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей тренерской деятельности, – говорится на официальном сайте баскетболистов.
При этом, кто сменит Василия Карасева на посту, пока неясно.
– Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время, – добавляет пресс-служба команды.
Сорудничество Карасева с петербургской баскетбольной командой началось в 2014 год. А до этого он был главным тренером сборной России. Под Василия Карасева сине-бело-голубые три раза подряд становились бронзовыми призерами Единой лиги ВТБ.