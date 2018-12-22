2018-12-22T16:59:43+03:00
Общество

Беглов потребовал ускорить строительство проблемных объектов в Красном Селе

Среди них оказались две поликлиники, Дом культуры и баня
Евгения МОСКВИНА
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Беглов посетил Красносельский район с рабочим объездом. Фото: пресс-служба губернатора Петербурга.Беглов посетил Красносельский район с рабочим объездом. Фото: пресс-служба губернатора Петербурга.
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Во время субботнего рабочего объезда Александр Беглов посетил Красносельский район, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга. Там действующий градоначальник ознакомился с ходом строительства взрослой поликлиники. Медучреждение должны были сдать еще в 2017 году, однако до сих пор оно готово на 68 процентов. А с апреля 2018 года из-за расторгнутого с застройщиками контракта работы на объекте вообще не ведутся. В городском бюджете уже выделены деньги на завершение проблемного объекта в 2019 году.

В Красном Селе Беглов посетил еще один недострой – детскую поликлинику, которую должны были завершить в 2016 году. Среди подобных проблемных мест района оказались еще и Дом культуры и баня.

– Это безобразие. На следующий год мы выделили в бюджете соответствующие средства. Главе Красносельского района дано указание взять под личный контроль и еженедельно проводить совещания на незаконченных стройках. Обидно, когда есть деньги, а не могут организовать работу, – отметил Александр Беглов. – Тендеры выигрывают недобросовестные застройщики. По данным Комитета по строительству, сегодня в городе на Неве порядка 40 объектов, которые планировалось ввести в предшествующие три года.

Врио губернатор дал распоряжение, чтобы эти недостроенные объекты были введены в эксплуатацию в следующем году или в крайнем случае – в 2020.

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