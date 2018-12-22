2018-12-22T18:17:50+03:00
Общество

В Кронштадте после капремонта открыли Летний сад

Его благоустраивали полтора года
Евгения МОСКВИНА
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В следующем году Летнему саду исполнится 315 лет. Фото: пресс-служба Администрации Петербурга.В следующем году Летнему саду исполнится 315 лет. Фото: пресс-служба Администрации Петербурга.
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Перед юбилеем кронштадтский Летний сад привели в порядок. В следующем году зеленой зоне исполнится 315 лет. Долгое время она находилась в запущенном состоянии. Но с мая 2017-го Летний сад закрыли на капитальный ремонт.

Сейчас все работы уже завершились, и на радость и маленьким, и взрослым жителям Кронштадта, сад начал новую жизнь. Первыми его посетителями стали дети. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

- В короткие зимние дни жителям не придется отказываться от прогулок по Летнему саду – комитет по энергетике обеспечил освещение объекта. Администрация Кронштадтского района восстановила историческое ограждение, - рассказали в Смольном.

В саду благоустроили систему дорожек и площадок, а также Липовую аллею – первую улицу Кронштадта. На ней восстановили исторический грот в холме Славы. Аллея ведет к площадке, с которой открывается вид на Никольский Морской собор. Площадку оборудовали пандусом для прогулок людей с ограниченными возможностями. Привели в порядок также и гранитную лестницу в саду.

Занялись и зеленью: подлечили старые деревья и рассадили новые.

- В саду появились 145 молодых лип, дубов, каштанов, яблонь и лиственниц, а также 3,4 тысячи кустов сирени, розы и спиреи, - добавили в пресс-службе Смольного. - Весной можно будет в полную меру оценить работу, проведенную специалистами за полтора года. Но гулять по аллеям, восстановленным по старинным чертежам, играть на детских площадках, любоваться красотой старинного сада кронштадтцы смогут уже в предстоящие зимние каникулы.

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