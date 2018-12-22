В Петербурге стартовал Забег Дедов Морозов

СЕГОДНЯ 18:43 2018-12-22T18:45:31+03:00

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Традиционно Дед Мороз из Великого Устюга перед Новым годом объезжает города России. Зажечь главную елку Петербурга на Дворцовую площадь Всероссийский герой прибыл 22 декабря. До этого он «принимал» праздничное оформление города. А теперь новогоднему веселью в Северной столице официально дан старт.

Начался в Петербурге и Забег Дедов Морозов. Несколько сотен «помощников» главного героя праздника в костюмах начали настоящий марафон - сразу после того, как огнями зажглась хвойная красавица. Маршрут их проходит от Дворцовой площади, на которую они вернутся и на финише. Принять участие в новогоднем забеге мог любой желающий.

До появления на Дворцовой, зимний волшебник навестил детишек, которые встречают Новый год не дома. Он побывал у пациентов больницы Святой Ольги, Детского Хосписа, городской больницы № 1, больницы Святой Марии Магдалины и воспитанников Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Маленьким петербуржцам показали спектакли и вручили подарки.