В Петербурге зажигали Ростральные колонны

СЕГОДНЯ 20:42 2018-12-22T20:42:52+03:00

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На стрелке Васильевского острова в субботу, 22 декабря, зажигали Ростральные колонны. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. При этом огонь горожан весьма удивил. Ведь он появляется там по особо торжественным случаям. Например, в День Победы или День города. Сегодня Ростральные колонны горели с 17:00 до 19:00.

- Если Ростральные колонны зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, - написал очевидец в соцсети.

И спросил у пользователей Интернета об их предположениях. Многие вспомнили, что сегодня в России отмечают День энергетика. Профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности действительно торжественный для страны день. Празднуют его ежегодно 22 декабря с 1980 года.

Некоторые петербуржцы предположили, что огни зажгли в честь приезда Всероссийского Деда Мороза в Северную столицу. Напомним, что он зажег главную новогоднюю елку города и дал старт праздникам.