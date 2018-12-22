2018-12-22T20:42:52+03:00
Общество

В Петербурге зажигали Ростральные колонны

Горожане предполагают, что делали это в честь Дня Энергетика
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
В Петербурге зажигали Ростральные колонны. Фото: vk.com/extra_callВ Петербурге зажигали Ростральные колонны. Фото: vk.com/extra_call
Изменить размер текста:

На стрелке Васильевского острова в субботу, 22 декабря, зажигали Ростральные колонны. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. При этом огонь горожан весьма удивил. Ведь он появляется там по особо торжественным случаям. Например, в День Победы или День города. Сегодня Ростральные колонны горели с 17:00 до 19:00.

- Если Ростральные колонны зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, - написал очевидец в соцсети.

И спросил у пользователей Интернета об их предположениях. Многие вспомнили, что сегодня в России отмечают День энергетика. Профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности действительно торжественный для страны день. Празднуют его ежегодно 22 декабря с 1980 года.

Некоторые петербуржцы предположили, что огни зажгли в честь приезда Всероссийского Деда Мороза в Северную столицу. Напомним, что он зажег главную новогоднюю елку города и дал старт праздникам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге стартовал Забег Дедов Морозов
В Кронштадте после капремонта открыли Летний сад
Беглов потребовал ускорить строительство проблемных объектов в Красном Селе
«Зенит» разорвал контракт с главным тренером Василием Карасевым
На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок
Петербургские биологи показали, как нерпам Миньке и Мишке установили GPS-датчики
Полиция закрыла бордель на улице Фрунзе
Украшенный к Новому году Невский район Беглов назвал «скучноватым»
Документ о передаче Исаакиевского собора РПЦ может утратить силу к Новому году
Гигантский каток с видом на Финский залив открывается в «Севкабеле»
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бывший акушер-гинеколог, по вине которой умерла роженица
В Петербурге осудили мать запуганного мальчика, живущего в антисанитарии
Стало известно расписание «Лыжных стрел» на сезон-2019 в Петербурге
Петербурженка подала в суд на Минюст США за разглашение личных данных и требует 5 миллионов рублей
Обязательно бахнем: у Балтийского вокзала загорелся склад с пиротехникой
Беглов и Макаров наградили лучших петербургских спортсменов
В Петербурге директор жилкомсервиса «забрал» квартиру, которую должны были дать многодетной матери
«Гражданский проспект», «Ленинский проспект» и «Пионерская»: В Петербурге закрывали еще три станции метро
В центре Петербурга у ТЮЗа начнет работу новый городской каток
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» оправился на испытания в Балтийское море
В Петербурге на проверку закрывали «Пионерскую» и «Площадь Восстания»
Мужчина порезал лицо коллеги бутылкой на корпоративе
Мужчина порезал лицо коллеги бутылкой на корпоративе
Петербуржцы заметили слив фиолетовой жидкости в Карповку
Петербургский депутат собрался перевоспитать подростков, осквернивших мемориал на Марсовом поле
Мусорная реформа в Ленобласти откладывается на год