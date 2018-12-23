Джоан Плаза стал новым тренером баскетбольного «Зенита»

СЕГОДНЯ 10:15 2018-12-23T10:15:22+03:00

Плаза – один из трех тренеров, взявших Еврокубок больше одного раза. Фото: БК «Зенит»

Изменить размер текста: A A

Джоан Плаза сменил на посту главного тренера баскетбольного клуба «Зенит» Василия Карасева. 54-летний испанец приступит к работе с петербургскими спортсменами в ближайшее время.

– Плаза – один из лучших европейских тренеров, который знает, как выиграть национальный чемпионат, умеет побеждать в Еврокубке и играть в Евролиге, – отметил генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный. – Это отвечает нашим задачам и программе развития клуба.

За свою карьеру наставник руководил «Ховентудом» (Бадалона), «Реалом» (Мадрид), «Севильей» (Севилья), «Жальгирисом» (Каунас, Литва) и «Уникахой» (Малага). Команды Плазы трижды выходили в финал Еврокубка, причем дважды тренер выигрывал этот турнир (в 2007 с «Реалом» и в 2017 с «Уникахой»). В 2007-ом Плазу признали лучшим тренером турнира. Он один из трех тренеров, взявших этот трофей больше одного раза.

Также Плаза становился финалистом Кубка Испании (2004, 2007) и Лиги АСВ (2016), чемпионом Испании (2007) и Литовской баскетбольной лиги (2013), обладателем Суперкубка Литвы (2013).