2018-12-23T10:15:22+03:00
Спорт

Джоан Плаза стал новым тренером баскетбольного «Зенита»

Команды Плазы трижды выходили в финал Еврокубка
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Плаза – один из трех тренеров, взявших Еврокубок больше одного раза. Фото: БК «Зенит»Плаза – один из трех тренеров, взявших Еврокубок больше одного раза. Фото: БК «Зенит»
Изменить размер текста:

Джоан Плаза сменил на посту главного тренера баскетбольного клуба «Зенит» Василия Карасева. 54-летний испанец приступит к работе с петербургскими спортсменами в ближайшее время.

– Плаза – один из лучших европейских тренеров, который знает, как выиграть национальный чемпионат, умеет побеждать в Еврокубке и играть в Евролиге, – отметил генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный. – Это отвечает нашим задачам и программе развития клуба.

За свою карьеру наставник руководил «Ховентудом» (Бадалона), «Реалом» (Мадрид), «Севильей» (Севилья), «Жальгирисом» (Каунас, Литва) и «Уникахой» (Малага). Команды Плазы трижды выходили в финал Еврокубка, причем дважды тренер выигрывал этот турнир (в 2007 с «Реалом» и в 2017 с «Уникахой»). В 2007-ом Плазу признали лучшим тренером турнира. Он один из трех тренеров, взявших этот трофей больше одного раза.

Также Плаза становился финалистом Кубка Испании (2004, 2007) и Лиги АСВ (2016), чемпионом Испании (2007) и Литовской баскетбольной лиги (2013), обладателем Суперкубка Литвы (2013).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тренер СКА Воробьев прокомментировал поражение на стадионе на Крестовском
На стройке на севере Петербурга бетонная плита раздавила трех рабочих
Под Тихвином легковушка влетела в снегоуборочную машину, два человека погибли
Смольный готов потратить на Масленицу в Турции 1,9 миллиона рублей
На Авиаконструкторов мужчина выстрелил в незнакомца
В аварии на Арсенальной пострадал водитель и погибла пассажирка
Житель Тихвина ударил ножом двух молодых людей
За день в Петербурге угнали три иномарки на девять миллионов рублей
После ночного прорыва трубы на Комендантском в лед вморозило автомобили
Нурмагомедов открыл в Петербурге школу дзюдо
В Петербурге зажигали Ростральные колонны
В Петербурге стартовал Забег Дедов Морозов
В Кронштадте после капремонта открыли Летний сад
Беглов потребовал ускорить строительство проблемных объектов в Красном Селе
«Зенит» разорвал контракт с главным тренером Василием Карасевым
На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок
Петербургские биологи показали, как нерпам Миньке и Мишке установили GPS-датчики