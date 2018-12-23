СЕГОДНЯ 10:39 2018-12-23T10:39:21+03:00

Работы надеются завершить сегодня. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

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Утро для автомобилистов, живущих в доме №8 корпус 2 по Комендантскому проспекту, началось с неприятного сюрприза: ночью во дворе прорвало трубу с холодной водой, и часть парковки превратилась в каток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/683508" frameborder="0"></iframe> После ночного прорыва трубы на Комендантском в лед вморозило автомобили.Видео: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Хлопок жители окрестных домов услышали примерно в час ночи. Холодная вода принялась бить фонтаном. Некоторые машины оказались в воде по самый бампер. Жижа быстро превратилась в лед.

– Кто-то на машине следующий раз только весной поедет, – констатировали очевидцы.

– Зато не угонят! – попытались найти плюсы пользователи сети.

Холодная вода быстро превратилась в лед. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Сети на балансе «Водоканала». Ремонтники прибыли на место в 01:20.

– К трем часам утра на магистрали в двести миллиметров локализовали вытекание, – сообщили «Комсомолке» в «Водоканале». – Ремонтные работы идут там с семи часов утра. Завершатся они, предварительно, сегодня, но пока точно неизвестно.

По словам местных, трубы здесь поменяли на новые пять лет назад. Правда, «рваться» от этого с завидной регулярностью они якобы не перестали.