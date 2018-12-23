2018-12-23T10:39:21+03:00
Происшествия

После ночного прорыва трубы на Комендантском в лед вморозило автомобили

Двор превратился в каток [фото, видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Работы надеются завершить сегодня. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»Работы надеются завершить сегодня. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»
Изменить размер текста:

Утро для автомобилистов, живущих в доме №8 корпус 2 по Комендантскому проспекту, началось с неприятного сюрприза: ночью во дворе прорвало трубу с холодной водой, и часть парковки превратилась в каток.

После ночного прорыва трубы на Комендантском в лед вморозило автомобили.Видео: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Хлопок жители окрестных домов услышали примерно в час ночи. Холодная вода принялась бить фонтаном. Некоторые машины оказались в воде по самый бампер. Жижа быстро превратилась в лед.

– Кто-то на машине следующий раз только весной поедет, – констатировали очевидцы.

– Зато не угонят! – попытались найти плюсы пользователи сети.

Холодная вода быстро превратилась в лед. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Холодная вода быстро превратилась в лед. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Сети на балансе «Водоканала». Ремонтники прибыли на место в 01:20.

– К трем часам утра на магистрали в двести миллиметров локализовали вытекание, – сообщили «Комсомолке» в «Водоканале». – Ремонтные работы идут там с семи часов утра. Завершатся они, предварительно, сегодня, но пока точно неизвестно.

По словам местных, трубы здесь поменяли на новые пять лет назад. Правда, «рваться» от этого с завидной регулярностью они якобы не перестали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24