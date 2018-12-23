За день в Петербурге угнали три иномарки на девять миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:54 2018-12-23T10:54:38+03:00

«Мерседес» за четыре миллиона пропал со стоянки супермаркета Фото: Евгения ГУСЕВА

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За субботу, 22 декабря, в Петербурге угнали три дорогих иномарки. Добычей преступников стали «Хонда», «Лексус» и «Мерседес».

«Хонда» 2014 года выпуска испарилась от дома №17 по Русановской. Примерная стоимость авто – 1,6 миллиона рублей. Машина принадлежит тридцатилетней женщине.

Новенький «Лексус» пропал от дома №65 по проспекту Королева.

– В полицию Приморского района обратился 38-летний мужчина, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – Ущерб составил 3,223 миллиона рублей.

«Мерседес Бенц» 2013 года выпуска угнали от дома №60 по проспекту Просвещения, со стоянки супермаркета. Его хозяин – 29-летний мужчина. Автомобиль стоит 4,15 миллиона.

– Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников, – добавляют в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.