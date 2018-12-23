Житель Тихвина ударил ножом двух молодых людей

СЕГОДНЯ 11:15 2018-12-23T11:15:15+03:00

Гражданину с ножом грозит до десяти лет за решеткой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Один из пострадавших знаком с хулиганом не был

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Суббота окончилась для двух жителей Тихвина больницей, а для одного – полицией. 22 декабря в городскую клинику доставили 23-летнего молодого человека с ножевым ранением. Мужчину забрали из квартиры одного из домов в 1 микрорайоне. Он был в тяжелом состоянии. Медики сообщили о «криминальном» пациенте в полицию.

– Затем в больницу самостоятельно обратился двадцатилетний парень с ножевым ранением, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – По его словам, неизвестный удрали его ножом по тому же адресу.

К вечеру субботы предполагаемого хулигана нашли. Им оказался тридцатилетний мужчина.

– На гражданина завели уголовное дело по признакам «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», – добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – Подозреваемый задержан.

Пока гражданину с ножом грозит до десяти лет за решеткой.