2018-12-23T11:35:17+03:00
Происшествия

В аварии на Арсенальной пострадал водитель и погибла пассажирка

Иномарка пошла на обгон, но ее занесло на скользкой дороге
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Автомобилисты подозревают, что причина заноса – в люках и колейности. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»Автомобилисты подозревают, что причина заноса – в люках и колейности. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»
Изменить размер текста:

Трагическая авария произошла в 07:45 на Арсенальной набережной. У «Крестов» столкнулись «Хонда», за рулем которой был 59-летний мужчина, и «Лада Приора» под управлением 41-летнего петербуржца.

– «Хонда» по невыясненным обстоятельствам выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Ладой», – сообщили «Комсомолке» в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водителя «Лады» увезли в тяжелом состоянии. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Водителя «Лады» увезли в тяжелом состоянии. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

После столкновения единственную пассажирку «Хонды», которая находилась на переднем сидении, зажало внутри. 59-летняя женщина скончалась на месте. «Лада» ехала без пассажиров, но водитель отправился в больницу в тяжелом состоянии. Второй водитель не пострадал.

– «Хонда» ехала за мной в среднем ряду, на скорости около девяносто километров в час, пошла на обгон в левый ряд, – пишет в сети очевидец Артем. – Занос. Вынос на встречку через разделительную полосу правым боком прямо в «Приору». «Приора» не торопясь ехала в крайнем правом ряду.

Автомобилисты подозревают, что причина заноса – в скользкой дороге, люках, которые есть на этом участке набережной, и колейности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На стройке на севере Петербурга бетона плита раздавила трех рабочих
Под Тихвином легковушка влетела в снегоуборочную машину, два человека погибли
Смольный готов потратить на Масленицу в Турции 1,9 миллиона рублей
На Авиаконструкторов мужчина выстрелил в незнакомца
Житель Тихвина ударил ножом двух молодых людей
За день в Петербурге угнали три иномарки на девять миллионов рублей
После ночного прорыва трубы на Комендантском в лед вморозило автомобили
Джоан Плаза стал новым тренером баскетбольного «Зенита»
Нурмагомедов открыл в Петербурге школу дзюдо
В Петербурге зажигали Ростральные колонны
В Петербурге стартовал Забег Дедов Морозов
В Кронштадте после капремонта открыли Летний сад
Беглов потребовал ускорить строительство проблемных объектов в Красном Селе
«Зенит» разорвал контракт с главным тренером Василием Карасевым
На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок
Петербургские биологи показали, как нерпам Миньке и Мишке установили GPS-датчики