В аварии на Арсенальной пострадал водитель и погибла пассажирка

СЕГОДНЯ 11:35 2018-12-23T11:35:17+03:00

Автомобилисты подозревают, что причина заноса – в люках и колейности. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Иномарка пошла на обгон, но ее занесло на скользкой дороге

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Трагическая авария произошла в 07:45 на Арсенальной набережной. У «Крестов» столкнулись «Хонда», за рулем которой был 59-летний мужчина, и «Лада Приора» под управлением 41-летнего петербуржца.

– «Хонда» по невыясненным обстоятельствам выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Ладой», – сообщили «Комсомолке» в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водителя «Лады» увезли в тяжелом состоянии. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

После столкновения единственную пассажирку «Хонды», которая находилась на переднем сидении, зажало внутри. 59-летняя женщина скончалась на месте. «Лада» ехала без пассажиров, но водитель отправился в больницу в тяжелом состоянии. Второй водитель не пострадал.

– «Хонда» ехала за мной в среднем ряду, на скорости около девяносто километров в час, пошла на обгон в левый ряд, – пишет в сети очевидец Артем. – Занос. Вынос на встречку через разделительную полосу правым боком прямо в «Приору». «Приора» не торопясь ехала в крайнем правом ряду.

Автомобилисты подозревают, что причина заноса – в скользкой дороге, люках, которые есть на этом участке набережной, и колейности.