2018-12-23T11:49:58+03:00
Происшествия

На Авиаконструкторов мужчина выстрелил в незнакомца

Оппоненты поспорили во дворе
Анна ПОСЛЯНОВА
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На стрелка завели уголовное дело по статье «Хулиганство»На стрелка завели уголовное дело по статье «Хулиганство»Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Вспыльчивый петербуржец пустил в ход оружие, когда ему не хватило словесных аргументов. Стрельбой закончилась ссора в субботу, 22 декабря, во дворе неподалеку от дома №31 по проспекту Авиаконструкторов.

Петербуржец, у которого при себе был травматический пистолет, принялся конфликтовать со случайным прохожим. Но от слов мужчина быстро перешел к делу.

– Оппонент выстрелил в 37-летнего пострадавшего, предположительно, из травматического пистолета, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – После этого злоумышленник скрылся.

Жертву аргументации увезли в больницу. К счастью, ранение оказалось несерьезным. В тот же день пострадавший подал заявление в полицию.

На стрелка уже завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас полиция ищет спорщика. За неумение дискутировать цивилизованно мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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