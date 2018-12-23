Смольный готов потратить на Масленицу в Турции 1,9 миллиона рублей
Комитет по внешним связям Петербурга ищет подрядчика, который готов за 1,9 миллиона бюджетных рублей организовать празднование Масленицы в Турции. Четырехдневные гуляния «Празднуем Масленицу вместе с Санкт-Петербургом» пройдут в Анкаре в начале марта.
– Цель закупки – реализация государственной политики в отношении соотечественников, нацеленной на поддержание в диаспоральной среде социального и экономического благополучия, – поясняет конкурсная документация.
За 1,9 миллиона рублей подрядчик должен будет организовать праздник в Анкаре, который должен включать не менее шестнадцати номеров музыкально-хореографических коллективов. Выступление призвано эмигрировавшим россиянам напомнить о корнях, а местным жителям – рассказать о фольклорной культуре нашей страны.
Сам концерт обойдется в двести тысяч рублей. Остальные средства направят на визы, авиабилеты, гостиницы и трансфер.
Прошлую Масленицы Смольный проводил в Ирландии, на нее потратили 1,5 миллиона рублей. В 2016-ом с зимой прощались на Трафальгарской площади в Лондоне, праздник обошелся в 1,2 миллиона.