Смольный готов потратить на Масленицу в Турции 1,9 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:47 2018-12-23T13:47:23+03:00

Концерт обойдется в двести тысяч рублей, остальные средства направят на визы, авиабилеты, гостиницы и трансфер Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Прошлую Масленицу отмечали в Ирландии, позапрошлую – в Великобритании

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Комитет по внешним связям Петербурга ищет подрядчика, который готов за 1,9 миллиона бюджетных рублей организовать празднование Масленицы в Турции. Четырехдневные гуляния «Празднуем Масленицу вместе с Санкт-Петербургом» пройдут в Анкаре в начале марта.

– Цель закупки – реализация государственной политики в отношении соотечественников, нацеленной на поддержание в диаспоральной среде социального и экономического благополучия, – поясняет конкурсная документация.

За 1,9 миллиона рублей подрядчик должен будет организовать праздник в Анкаре, который должен включать не менее шестнадцати номеров музыкально-хореографических коллективов. Выступление призвано эмигрировавшим россиянам напомнить о корнях, а местным жителям – рассказать о фольклорной культуре нашей страны.

Сам концерт обойдется в двести тысяч рублей. Остальные средства направят на визы, авиабилеты, гостиницы и трансфер.

Прошлую Масленицы Смольный проводил в Ирландии, на нее потратили 1,5 миллиона рублей. В 2016-ом с зимой прощались на Трафальгарской площади в Лондоне, праздник обошелся в 1,2 миллиона.