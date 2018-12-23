Под Тихвином легковушка влетела в снегоуборочную машину, два человека погибли

СЕГОДНЯ 14:38 2018-12-23T14:38:23+03:00

В какой-то момент автомобиль просто не успел затормозить Фото: Иван МАКЕЕВ

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Снегопад и лед на дорогах сегодня стали причиной множества аварий в Петербурге и Ленобласти. Одна из самых страшных и абсурдных произошла под Тихвином около половины двенадцатого дня: легковушка столкнулась со снегоуборочной машиной. Погибли двое.

Авария произошла на 459 километре трассы «Вологда – Новая Ладога». «Фольксваген Поло» под управлением 35-летнего мужчины двигался в сторону Тихвина. Но в какой-то момент автомобиль не успел затормозить.

– Иномарка столкнулась со снегоуборочным «Камазом», который ехал с ней в попутном направлении, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД МВД по Петербургу и Ленинградской области.

И 35-летний автомобилист, и его 29-летняя спутница погибли на месте. В том, кто виноват в столкновении, – сам погибший, водитель снегоуборочной машины или тот, кто обслуживает этот участок трассы, – разбираются полицейские.