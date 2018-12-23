2018-12-23T15:35:58+03:00
Спорт

Тренер СКА Воробьев прокомментировал поражение на стадионе на Крестовском

По мнению Воробьева, «игра могла повернуться совершенно в другое русло»
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В ЦСКА высоко оценивают соперника. Фото: ХК СКАВ ЦСКА высоко оценивают соперника. Фото: ХК СКА
Изменить размер текста:

Проект «Хоккей. Классика. Петербург 2018» на футбольной арене на Крестовском вошел в книгу рекордов России за наибольшее в мире общее количество зрителей двух хоккейных матчей, проведенных в течение недели на одном стадионе. И если игра сборной России с финнами 16 декабря порадовала (наши победили со счетом 5:0), то вчерашняя встреча СКА и ЦСКА расстроила. Петербуржцы уступили москвичам со счетом 1:4.

– Хоккей – игра личных единоборств, когда проигрываем их, то сложно рассчитывать на успех. Игра инициатив: забей – и игра могла повернуться в совершенно другое русло, – прокомментировал поражение команды главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьев. – Будем разбираться внутри команды.

В ЦСКА высоко оценивают соперника.

– Такие матчи, естественно, стоят особняком, плюс соперник под стать, – отметил после матча главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Игорь Никитин. – Эмоции положительные, победа их добавляет: ребята выполнили практически все, что планировали, а ошибки исправляли за счет самоотверженности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Приморского района засняли, как дорожники кладут асфальт в снег
В Петербурге стартует первый Международный органный фестиваль
В Невском районе в 31 жилом доме ограничили подачу горячей воды и тепла
В голосовании на имя для Пулкова победил не Невский, а Достоевский
Метро «Ломоносовская» закрывали из-за внезапной остановки эскалатора
Хабиб Нурмагомедов – о Петербурге: «Город просто космос»
Новая рабочая неделя в Петербурге начнется со снегопада и гололедицы
На стройке на севере Петербурга бетонная плита раздавила трех рабочих
Под Тихвином легковушка влетела в снегоуборочную машину, два человека погибли
Смольный готов потратить на Масленицу в Турции 1,9 миллиона рублей
На Авиаконструкторов мужчина выстрелил в незнакомца
В аварии на Арсенальной пострадал водитель и погибла пассажирка
Житель Тихвина ударил ножом двух молодых людей
За день в Петербурге угнали три иномарки на девять миллионов рублей
После ночного прорыва трубы на Комендантском в лед вморозило автомобили
Джоан Плаза стал новым тренером баскетбольного «Зенита»
Нурмагомедов открыл в Петербурге школу дзюдо
В Петербурге зажигали Ростральные колонны
В Петербурге стартовал Забег Дедов Морозов
В Кронштадте после капремонта открыли Летний сад
Беглов потребовал ускорить строительство проблемных объектов в Красном Селе
«Зенит» разорвал контракт с главным тренером Василием Карасевым
На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок
Петербургские биологи показали, как нерпам Миньке и Мишке установили GPS-датчики