Тренер СКА Воробьев прокомментировал поражение на стадионе на Крестовском

СЕГОДНЯ 15:35 2018-12-23T15:35:58+03:00

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Проект «Хоккей. Классика. Петербург 2018» на футбольной арене на Крестовском вошел в книгу рекордов России за наибольшее в мире общее количество зрителей двух хоккейных матчей, проведенных в течение недели на одном стадионе. И если игра сборной России с финнами 16 декабря порадовала (наши победили со счетом 5:0), то вчерашняя встреча СКА и ЦСКА расстроила. Петербуржцы уступили москвичам со счетом 1:4.

– Хоккей – игра личных единоборств, когда проигрываем их, то сложно рассчитывать на успех. Игра инициатив: забей – и игра могла повернуться в совершенно другое русло, – прокомментировал поражение команды главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьев. – Будем разбираться внутри команды.

В ЦСКА высоко оценивают соперника.

– Такие матчи, естественно, стоят особняком, плюс соперник под стать, – отметил после матча главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Игорь Никитин. – Эмоции положительные, победа их добавляет: ребята выполнили практически все, что планировали, а ошибки исправляли за счет самоотверженности.