Новая рабочая неделя в Петербурге начнется со снегопада и гололедицы

СЕГОДНЯ 15:55 2018-12-23T15:55:15+03:00

К среде столбик термометра подберется к минус одному градусу Фото: Иван МАКЕЕВ

Температура воздуха в понедельник будет держаться на уровне восьми-десяти градусов

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Настоящая зима царит в Северной столице. Начало новой недели будет морозным и снежным.

– Слабый снег, днем – местами, – сообщают в Северо-Западном Росгидрометцентре. – Ветер слабый, два-пять метров в секунду. Температура воздуха в течение суток – минус восемь-десять градусов.

В Ленобласти погода та же: облачно с прояснениями, небольшой снег. В некоторых районах региона температура воздуха опустится до пятнадцати градусов ниже нуля.

Самое главное, и в Петербурге, и в области обещают гололед: при таком небольшой минусе хорошенько промерзнуть, чтобы избавиться от воды и стать менее скользким, лед просто не успевает. Спасатели просят автомобилистов быть аккуратнее на дорогах.

Во вторник, 25 декабря, в Петербурге потеплеет до минус пяти-семи градусов. В среду, 26 числа, потепление продолжится: столбик термометра подберется к одному градусу ниже нуля.