Хабиб Нурмагомедов – о Петербурге: «Город просто космос»
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов приехал в Петербург на открытие школы дзюдо «Турбо СКА» на базе «Хоккейного города» на Российском проспекте, а также на хоккей на футбольной арене на Крестовском: он провел символическое вбрасывание на встрече СКА с ЦСКА.
После открытой тренировки, автограф-сессии для юных дзюдоистов и хоккейного матча чемпион UFC прогулялся по вечернему Петербургу.
– Оказывается, город просто космос, – написал спортсмен у себя в «Инстаграме».
И приложил фото «маскировки»: по Петербургу один из лучших бойцов мира гулял не в белой папахе, а в шапке-ушанке, а лицо закрыл шарфом. Спрятался и от холода (суббота в городе на Неве выдалась морозная), и от фанатов.
– Стоит признать, что мой план сработал, – отметил Нурмагомедов.
Подписчики живо отреагировали на прогулку кумира по городу. Многие расстроились, что не встретили Нурмагомедова на улице. Но большинство оценило придумку борца, назвав его «ниндзей», «агентом 007» и «конспиратором».