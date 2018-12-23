Хабиб Нурмагомедов – о Петербурге: «Город просто космос»

СЕГОДНЯ 16:27 2018-12-23T16:27:33+03:00

По Петербургу один из лучших бойцов мира гулял не в белой папахе, а в шапке-ушанке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов приехал в Петербург на открытие школы дзюдо «Турбо СКА» на базе «Хоккейного города» на Российском проспекте, а также на хоккей на футбольной арене на Крестовском: он провел символическое вбрасывание на встрече СКА с ЦСКА.

После открытой тренировки, автограф-сессии для юных дзюдоистов и хоккейного матча чемпион UFC прогулялся по вечернему Петербургу.

– Оказывается, город просто космос, – написал спортсмен у себя в «Инстаграме».

khabib_nurmagomedov Коротко о том, как я вчера гулял по Питеру Стоит признать, что мой план сработал ))) Оказывается город просто космос #Санктпетербург #Питер

И приложил фото «маскировки»: по Петербургу один из лучших бойцов мира гулял не в белой папахе, а в шапке-ушанке, а лицо закрыл шарфом. Спрятался и от холода (суббота в городе на Неве выдалась морозная), и от фанатов.

– Стоит признать, что мой план сработал, – отметил Нурмагомедов.

Подписчики живо отреагировали на прогулку кумира по городу. Многие расстроились, что не встретили Нурмагомедова на улице. Но большинство оценило придумку борца, назвав его «ниндзей», «агентом 007» и «конспиратором».