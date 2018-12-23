2018-12-23T18:28:36+03:00
Происшествия

Метро «Ломоносовская» закрывали из-за внезапной остановки эскалатора

Вторая лестница – на капитальном ремонте
Анна ПОСЛЯНОВА
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Станция не работала в течение получасаСтанция не работала в течение получасаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Зеленую» станцию петербургской поземки «Ломоносовская» пришлось закрыть, но на сей раз не из-за «бесхозного предмета». Причиной стали эскалаторы.

– В 17:10 станцию закрыли в связи с технической остановкой эскалатора №1 на спуск, – сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена. – Эскалатор №2 на капитальном ремонте.

Всего же на станции три эскалатора. Поэтому на время остановки «Ломоносовскую» пришлось закрывать для пассажиров.

– Техническая остановка не является частью нормальной работы эскалатора, – пояснили «Комсомолке» в пресс-службе подземки. – Это внезапная его остановка. Причины будут установлены позже.

«Ломоносовская» была закрыта в течение получаса. Эскалатор запустили в работу в 17:37.

Капитальный ремонт эскалаторов на станции «Ломоносовская» начался 19 ноября. Он продлится еще чуть больше месяца, до 2 февраля. На это время ограничили вход с 07:50 до 09:00 по будням.

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