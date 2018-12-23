2018-12-23T19:00:04+03:00
Общество

В голосовании на имя для Пулкова победил не Невский, а Достоевский

Писатель-философ в последний день обогнал князя-полководца
Анна ПОСЛЯНОВА
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Самые находчивые предлагают обыграть в интерьере воздушной гавани образ старушки и топораСамые находчивые предлагают обыграть в интерьере воздушной гавани образ старушки и топораФото: Александр ГЛУЗ
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Интрига разворачивается вокруг конкурса «Великие имена России», а именно вокруг имени для петербургского аэропорта Пулково. С самого начала львиная доля горожан предлагала оставить Пулково, как есть.

Затем, когда в честь Петра Первого назвать воздушную гавань не дали, отдав этого исторического персонажа Воронежу, жители культурной столицы вспомнили о машинисте поезда, где произошел теракт, Каверине и лидере группы «Ленинград» Шнуре.

Но в результате в тройку лидеров попали полководец Александр Невский, писатель Федор Достоевский и композитор Дмитрий Шостакович.

– За сутки до окончания голосования во втором туре конкурса в Петербурге сменился лидер, – сообщили организаторы. – Достоевский на три процента опередил Александра Невского, который лидировал на всем протяжении второго тура. Петербуржцы в последний день голосовали активнее всего: они отдали 166,8 тысячи голосов.

Голосование завершилось сегодня в полдень. За Достоевского выступили 39 процентов опрошенных, за Невского – 36, за Шостаковича – 23. Некоторые петербуржцы таким исходом шокированы: «не хочется прилетать в родной город, вспоминая про Сонечку Мармеладову и Раскольникова, который «пришил» старушку». Достоевский – это, мол, «талантливый писатель, только энергетика у него депрессивная». А депрессивности Петербургу и так хватает.

Горожане до последнего надеялись на графу «против всех». Теперь, так как имя отразится и на дизайне аэропорта, самые находчивые пользователи сети предлагают обыграть в интерьере Пулкова образ старушки и топора.

– Победители конкурса будут объявлены в ближайшие дни, – добавили организаторы. – Дополнительное время потребуется на обработку анкет и сведения статистики.

В остальных городах, участвующих во втором туре, лидеры остались прежними: Москва проголосовала за авиаконструктора Туполева, Пенза – за философа Белинского, Архангельск – за писателя Абрамова, Нижневартовск – за нефтяника Муравленко.

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