В Невском районе в 31 жилом доме ограничили подачу горячей воды и тепла
В трех десятках жилых многоэтажек в Невском районе Петербурга остывают батареи. Без тепла и горячей воды с десяти часов утра сидят жители двух домов, а еще 29 обитаемых зданий и три социальных учреждения перевели на пониженные параметры.
– В связи с работами компании «ПетербургГаз» на газопроводе мы вынуждены были прекратить подачу тепла и горячей воды от котельной на улице Ткачей, 70 корпус 2 и отключить от горячего водоснабжения и отопления два здания, – пояснили в пресс-службе ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга». – Ограничения подачи тепла и горячей воды коснулись котельной на улице Бабушкина, 29 корпус 4.
По плану, работа на газопроводе среднего давления продлятся до полуночи.
– Время подачи горячей воды и отопления зависит от времени окончания работ специалистами «ПетербургГаза», – констатируют на предприятии.