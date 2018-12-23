В Невском районе в 31 жилом доме ограничили подачу горячей воды и тепла

СЕГОДНЯ 19:17 2018-12-23T19:17:22+03:00

По плану, работа на газопроводе продлятся до полуночи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В трех десятках жилых многоэтажек в Невском районе Петербурга остывают батареи. Без тепла и горячей воды с десяти часов утра сидят жители двух домов, а еще 29 обитаемых зданий и три социальных учреждения перевели на пониженные параметры.

– В связи с работами компании «ПетербургГаз» на газопроводе мы вынуждены были прекратить подачу тепла и горячей воды от котельной на улице Ткачей, 70 корпус 2 и отключить от горячего водоснабжения и отопления два здания, – пояснили в пресс-службе ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга». – Ограничения подачи тепла и горячей воды коснулись котельной на улице Бабушкина, 29 корпус 4.

По плану, работа на газопроводе среднего давления продлятся до полуночи.

– Время подачи горячей воды и отопления зависит от времени окончания работ специалистами «ПетербургГаза», – констатируют на предприятии.