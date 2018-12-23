В Петербурге стартует первый Международный органный фестиваль
Первый Международный органный фестиваль фестиваля «Венок Рождества – от Берна до Владивостока» открывается накануне сочельника католического Рождества, 23 декабря. Радовать петербуржцев рождественской органной музыкой будут вплоть до Старого Нового года.
– Разнообразные и яркие программы, представляющие орган соло, в ансамблях с голосом, хором и самым неожиданным сочетанием инструментов, интересны детям и взрослым, продвинутым меломанам и неподготовленной публике, – рассказывают организаторы. – Фейерверк стилей, калейдоскоп эпох и широчайшая география исполнителей – все это надолго оставит в сердцах публики отголоски аккордов музыкального празднества.
Концерты фестиваля пройдут в Яани Кирик, римско-католических храмах Успения Пресвятой Девы Марии и Матери Божией Лурдской. В программе – Бах, Гендель, Уэббер, Сен-Санс, Элгар, Букстехуде, Пахельбель, Перселл, Моцарт, Вивальди, григорианские хоралы, гимны, колядки. Орган зазвучит в компании скрипки, трубы, флейты, домры и даже фисгармонии.