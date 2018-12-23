СЕГОДНЯ 20:04 2018-12-23T20:04:28+03:00

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Свидетелями любопытной дорожной технологии стали сегодня утром жители высоток на углу Мебельной улицы и Шуваловского проспекта.

– Тестируют нанотехнологии по укладке асфальта на снег, – подытожили пользователи сети.

Жители Приморского района засняли, как дорожники кладут асфальт в снег.Telegram-канал "Мегаполис"

Судя по видео, свежий асфальт раскатывают по участку, припорошенному снегом. Справедливости ради, по качеству ролика трудно понять, очищали ли дорожники место укладки от осадков или нет. Да и Росавтодор уже разъяснял, что чинить дороги в дождь и снег – нормальное явление, но при условии, что на градуснике не ниже минус десяти и что осадки умеренные.

По данным Государственной административно-технической инспекции, работы на перекрестке Мебельной и Шуваловского идут по заказу Дирекции транспортного строительства. «Работы по строительству дороги» с полным перекрытием перекрестка начались 3 декабря, а завершатся уже 27-го. Возможно, этим и вызвана спешка рабочих: на видео видно, что работы еще много.