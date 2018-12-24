Мы с вами как брат и сестра: Беглов поздравил Ленобласть с окончанием Года туризма

СЕГОДНЯ 08:01 2018-12-24T08:01:22+03:00

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Вчера в Петербурге чествовали Ленинградскую область. 23 декабря в Большом концертном зале «Октябрьский» прошел торжественный вечер, посвященный успешному завершению Года туризма в 47-м регионе. Поздравить соседей приехал и врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

- Петербург и Ленинградская область, как брат и сестра. То, что делаете вы, идет на пользу городу. То, что делает город, идет на пользу вам. И так будет всегда, - приводит слова градоначальника пресс-служба Смольного.

Кроме этого Александр Беглов лично поздравил своего тезку и коллегу – Александра Дрозденко и пообещал главе Ленобласти сотрудничать и в 2019 году, который пройдет под флагом здорового образа жизни.

Надо сказать, что кроме многочисленных гостей, а также руководства Петербурга и области, в зале «Октябрьского» присутствовал и полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.