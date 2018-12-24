Дзюба вошел в 100 лучших футболистов мира по версии испанской Marca

СЕГОДНЯ 08:16 2018-12-24T08:16:23+03:00

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Пусть и не в лидерах, но в первой сотне. Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вошел в список самых лучших футболистов планеты по версии авторитетного испанского издания Marca.

Порка спортивные обозреватели издания опубликовали лишь последнюю десятку – с 91 по 100 места. И российский форвард расположился на 97-й из них.

В заслугу Артему Дзюбе испанцы ставят хорошую игру на чемпионате мира по футболу-2018, что и не удивительно ведь именно сборную Испании российская дружина выбила по пенальти из розыгрыша турнира в 1/8 финала. И единственный мяч с игры в составе нашей команды забил именно Дзюба.

Впрочем, нападающий мог оказаться и выше в рейтинге, но последние неудачи «Зенита» в чемпионате России и Еврокубках смазали впечатление от игры футболиста. Но сам Дзюба вряд ли сильно расстроился. Сейчас он уже на отдыхе, как и вся команда. На первые сборы сине-бело-голубые соберутся в Петербурге только в середине января.