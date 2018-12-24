На садовом участке в Ленобласти нашли «отстойник» для угнанных авто

СЕГОДНЯ 09:17 2018-12-24T09:17:17+03:00

В одном из садоводств Ленобласти нашли "отстойник" для угнанных автомобилей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Две дорогие иномарки, пропавшие в Петербурге, уже готовились к смене документов и поискам нового хозяина

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Угон автомобилей – ежедневная реальность для большого города. Из под окон пропадают и бюджетные машины и премиальные иномарки. Что-то идет на запчасти, а другим перебивают номера, меняют документы и находят новых хозяев. «Отстойник» для таких авто обнаружили полицейские из Ленинградской области.

- На дачном участке в садоводстве «Дружный» Кировского района были найдены Range Rover и Toyota Rav4, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Первый джип оказался угнанным из Петроградского района Санкт-Петербурга. Сейчас полицейские пытаются выйти на связь с хозяином машины, чтобы вернуть ему украденное имущество.

А вот вторая иномарка уже дома. Японский кроссовер увели из под носа жительницы Ленобласти. Женщина уже и не чаяла увидеть свою любимицу, но благодаря работе полицейских, снова могла сесть за руль собственной машины.

А сотрудники правоохранительных органы сейчас работают с хозяином дачного участка, которому предстоит ответить а немало интересных вопросов.