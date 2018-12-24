Под Петербургом иномарка насмерть сбила мужчину

СЕГОДНЯ 09:54 2018-12-24T09:54:14+03:00

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Ночь, плохое освещение трассы и невнимательность пешехода стали причинами трагедии, произошедшей в ночь на понедельник, 24 декабря, под Петербургом. На 28-м километре трассы «Парголово-Огоньки», иномарка насмерть сбила мужчину.

- Вне зоны пешеходного перехода автомобиль «Рено Меган», под управлением водителя 1963 года рождения, совершил наезд на человека, - сообщает отел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По имеющейся информации, авария произошла около 3:20 ночи. Погибшим оказался мужчина 40-45 лет. Он скончался еще до приезда медиков. Сейчас полицейские устанавливают его личность, а также все обстоятельства смертельного ДТП.

Надо сказать, что на данном участке Выборгского шоссе, частью которого является дорога «Парголово-Огоньки», нередко происходят подобные инциденты. В некоторых местах трасса плохо освещена, но при этом имеет очень интенсивное движение. А в некоторых населенных пунктах до пешеходного перехода надо далеко идти, поэтому местные жители перебегают дорогу где попало. Особенно это опасно в темноте, что, скорее всего и стало причиной трагедии.