Полиция ищет «внучку» которая обманула пенсионерку на 180 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-24T10:18:46+03:00

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Полное отсутствие морали и желание легких денег у мошенников все чаще и чаще приводит к тому, что в полицию обращаются обманутые пенсионеры. Так, в правоохранительные органы Красносельского района Северной столицы пришла 77-летняя женщина, у которой лже-внучка украла 180 тысяч рублей.

- По словам пожилой петербурженки, несколькими днями ранее у дома 21 на проспекте Косыгина к ней подошла неизвестная девушка и представилась ее внучатой племянницей из Смоленской области, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Пенсионерке «внучка» рассказала, что ее мать тяжело болеет и ей срочно нужны деньги на лечение. Несмотря на то, что девушку 77-летняя женщина выдела впервые, она согласилась пойти в банк и снять 180 тысяч рублей, которые и отдала «родственнице».

И только через некоторое время пенсионерка заподозрила неладное и обратилась в полицию. Теперь бессовестную мошенницу ищут стражи порядка.