2018-12-24T12:10:23+03:00
Происшествия

В Петербурге 28-летний безработный совратил шестиклассницу

39-летняя повариха написала заявление на знакомого, который переспал с ее 14-летней дочерью
Петр КИБЕР
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В Петербурге 28-летний безработный переспал с 14-летней школьницей.В Петербурге 28-летний безработный переспал с 14-летней школьницей.Фото: Василий ХОДАРЕВ
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Полиция Московского района Санкт-Петербурга разбирается в хитросплетениях взаимоотношений 39-летней жительницы города на Неве, ее 28-летнего знакомого и ее дочери-шестиклассницы, которую тот соблазнил.

- В заявлении мать указала, что безработный мужчина завлек 14-летнюю девочку-подростка в свою квартиру на улице Орджоникидзе, где и соблазнил, - пишут «Невские новости».

По словам женщины, все произошло еще 21 ноября, в полночь. Почему она пришла в полицию только сейчас, сама заявительница, работающая поварихой в компании по организации корпоративного питания, не пояснила.

Но, делом, в любом случае будут заниматься правоохранительные органы, ведь девочка не достигла совершеннолетия и если факты подтвердятся, то ее совратителю придется ответить перед законом, который особо строг в таких случаях.

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