2018-12-24T12:34:11+03:00
Происшествия

После исчезновения пруда в Петергофе завели уголовное дело

Прокуратуре понадобилось три месяца, чтобы провести проверку и передать дело следователям
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге завели уголовное дело после исчезновения пруда. Фото: Пресс-служба прокуратуры СПб.В Петербурге завели уголовное дело после исчезновения пруда. Фото: Пресс-служба прокуратуры СПб.
Изменить размер текста:

Загадочное исчезновение пруда – это не какой-нибудь рядовой случай, вроде кражи в магазине. Почти три месяца природоохранная прокуратура, вместе с комитетом по природопользованию, Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) Петербурга и администрацией Петродворцового района выясняли, куда пропал водоем.

- Проверка показала, что неустановленными лицами при проведении работ по устройству временной подъездной вблизи Санкт-Петербургского шоссе дороги полностью был засыпан грунтом безымянный пруд, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

О варварском обращении с природой в ведомство пожаловались местные жители. Они рассказали, что еще недавно на месте строительных работ был маленький прудик, который внезапно оказался под слоем земли.

В прокуратуре удостоверились, что водоем действительно пропал, и передали дело в Управление Следственного комитета России по Петербургу, где завели уголовное дело по статье «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аэропорт Пулково украсят инсталляции на тему произведений Достоевского
Акция «Внимание - дети!» будет проходить в Санкт-Петербурге с 24 декабря по 14 января
Лахта Центр в Петербурге стал «платиновым»
Петербуржец почти за 13 миллионов рублей продает 100-летнюю икону
Нападало: С улиц Петербурга вывезли 42 кубометра снега
Дед Мороз поздравил пассажиров метро с наступающим Новым годом
В Петербурге 28-летний безработный совратил шестиклассницу
В Петербурге горел особняк князя Черкасского
Беглов обсудил развитие Центрального района с общественниками
Полиция ищет «внучку» которая обманула пенсионерку на 180 тысяч рублей
Под Петербургом иномарка насмерть сбила мужчину
На садовом участке в Ленобласти нашли «отстойник» для угнанных авто
Дзюба вошел в 100 лучших футболистов мира по версии испанской Marca
Мы с вами как брат и сестра: Беглов поздравил Ленобласть с окончанием Года туризма
Жители Приморского района засняли, как дорожники кладут асфальт в снег
В Петербурге стартует первый Международный органный фестиваль
В Невском районе в 31 жилом доме ограничили подачу горячей воды и тепла
В голосовании на имя для Пулкова победил не Невский, а Достоевский
Метро «Ломоносовская» закрывали из-за внезапной остановки эскалатора