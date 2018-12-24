После исчезновения пруда в Петергофе завели уголовное дело
Загадочное исчезновение пруда – это не какой-нибудь рядовой случай, вроде кражи в магазине. Почти три месяца природоохранная прокуратура, вместе с комитетом по природопользованию, Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) Петербурга и администрацией Петродворцового района выясняли, куда пропал водоем.
- Проверка показала, что неустановленными лицами при проведении работ по устройству временной подъездной вблизи Санкт-Петербургского шоссе дороги полностью был засыпан грунтом безымянный пруд, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
О варварском обращении с природой в ведомство пожаловались местные жители. Они рассказали, что еще недавно на месте строительных работ был маленький прудик, который внезапно оказался под слоем земли.
В прокуратуре удостоверились, что водоем действительно пропал, и передали дело в Управление Следственного комитета России по Петербургу, где завели уголовное дело по статье «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».