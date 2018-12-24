После исчезновения пруда в Петергофе завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:34 2018-12-24T12:34:11+03:00

Прокуратуре понадобилось три месяца, чтобы провести проверку и передать дело следователям

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Загадочное исчезновение пруда – это не какой-нибудь рядовой случай, вроде кражи в магазине. Почти три месяца природоохранная прокуратура, вместе с комитетом по природопользованию, Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) Петербурга и администрацией Петродворцового района выясняли, куда пропал водоем.

- Проверка показала, что неустановленными лицами при проведении работ по устройству временной подъездной вблизи Санкт-Петербургского шоссе дороги полностью был засыпан грунтом безымянный пруд, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

О варварском обращении с природой в ведомство пожаловались местные жители. Они рассказали, что еще недавно на месте строительных работ был маленький прудик, который внезапно оказался под слоем земли.

В прокуратуре удостоверились, что водоем действительно пропал, и передали дело в Управление Следственного комитета России по Петербургу, где завели уголовное дело по статье «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».