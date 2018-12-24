2018-12-24T14:23:20+03:00
Дом. Семья

Дед Мороз поздравил пассажиров метро с наступающим Новым годом

Сказочный волшебник прокатился с петербуржцами в вагонах подземки и даже подарил детям подарки
Петр КИБЕР
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Дед Мороз прокатился в петербургской подземке.Дед Мороз прокатился в петербургской подземке.Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
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Новогоднее настроение с каждым днем все больше и больше захватывает жителей города на Неве. Этому способствует и припорошивший Северную столицу снег, и Дедушка Мороз, спустившийся накануне в петербургское метро.

- Зимний волшебник воспользовался самым быстрым видом общественного транспорта и успел заглянуть в гости ко всем, кто его ждет. А по пути он поздравил с наступающим Новым Годом пассажиров и работников метрополитена, - сообщает пресс-служба подземки.

Впрочем, если для большинства петербуржцев ночь с 31 декабря на 1 января будет праздничной, то работники метрополтитена встретят Новый год на посту. Чтобы доставить напраздновавшихся горожан по домам, подземка будет работать всю ночь без перерывов. Некоторые ограничения коснутся лишь дублирующих станций, времени работы касс и интервала движения поездов.

Дед Мороз проехал в петербургском метро.Видео: "Петербургский метрополитен"

Но уже со 2 января метро вернется к своему обычному графику.

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