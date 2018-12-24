Петербуржец почти за 13 миллионов рублей продает 100-летнюю икону

СЕГОДНЯ 14:01 2018-12-24T14:01:08+03:00

12 800 000 за икону это много или мало? Фото: youla.ru

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Не каждый сможет оценить стоимость той или иной вещи, особенно если она древняя и коллекционная. Наверное поэтому каждый раз, когда на сайтах объявлений в интернете появляются иконы, стоящие по нескольку миллионов рублей, к ним проявляют особое внимание.

- Дерево, паволока, левкас, темпера, сусальное золото. Оклад серебро, золочение, скань, перегородчатая, расписная и выемчатая эмаль. Москва, 1-я московская артель 1908-1917 год, клейма 84 женская голова в кокошнике вправо дельта, 1-яА, 1-яМА, женская голова в кокошнике вправо с точкой сзади, - так описывает продавец свой лот, выставленный на торги за 12 миллионов 800 тысяч рублей.

Именно столько, по мнению владельца, стоит икона Николая Чудотворца, написанная в начале прошлого века. Впрочем, иногда ценность предмету дает не древнее происхождение или драгоценности в отделке, а уникальность работы, которую могут оценить лишь специалисты.