Лахта Центр в Петербурге стал «платиновым»

СЕГОДНЯ 14:41 2018-12-24T14:43:38+03:00

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87-этажный многофункциональный комплекс Лахта Центр в Санкт-Петербурге получил международный сертификат LEED Platinum. Набрав 82 балла по результатам оценок критериев экологической эффективности, небоскреб признан «спроектированным и эксплуатируемым так, чтобы быть эффективным в ключевых вопросах выстраивания здоровой среды обитания»

- Получение этого экологического сертификата стало для нас еще одним подтверждением того, что проект удалось воплотить в полном соответствии с первоначальной идеей, - подчеркнул главный инженер АО «МФК Лахта Центр» Сергей Никифоров.

Как напомнили в пресс-службе Лахта Центр, до этого, на этапе проектирования, небоскреб в Петербурге предсертифицирован по стандарту LEED Gold. Тогда были улучшены показатели транспортной доступности, качества внутренней среды, продумана дополнительная инфраструктура для приезжающих на работу на велосипедах. По некоторым показателям, например, «водоэффективность» и «региональные приоритеты» башня Лахта Центра набрала 10 баллов из 10 возможных.

Сертификат. Фото: lakhta.center

СПРАВКА «КП»

Строительство комплекса Лахта Центр велось 6 лет и завершилось в октябре 2018 года. Высота небоскреба 462 метра – это самое высокое здание Европы. Лахта Центр закручивается на 90 градусов от основания до вершины в соответствии со сложной геометрией и архитектурой здания.