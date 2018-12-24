2018-12-24T14:55:08+03:00
Авто

Акция «Внимание - дети!» будет проходить в Санкт-Петербурге с 24 декабря по 14 января

В этот период сотрудники ГИБДД проверят водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей-пассажиров
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
В дни новогодних каникул водителей проверят на предмет соблюдения правил перевозки детей-пассажиров.В дни новогодних каникул водителей проверят на предмет соблюдения правил перевозки детей-пассажиров.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В дни школьных каникул и новогодних праздников в Петербурге будет проходить профилактическая акция ГИБДД «Внимание - дети!». Она стартует 24 декабря 2018 года, а закончится 14 января 2019 года. В рамках мероприятия водителей автотранспортных средств будут проверять на предмет соблюдения правил перевозки детей-пассажиров.

Как пояснили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, цель акции - напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пешеходам и пассажирам.

- Статистика 2018 года говорит о том, что проблема детского дорожно-транспортного травматизма остро стоит на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, - отметили сотрудники Госавтоинспекции. - Увеличилось и количество наездов на детей на пешеходных переходах по вине водителей транспортных средств, возросло и число ДТП по собственной неосторожности детей.

Госавтоинспекция предупреждает всех родителей о необходимости строгого контроля за передвижением детей, а также призывает водителей быть предельно внимательными за рулем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аэропорт Пулково украсят инсталляции на тему произведений Достоевского
Лахта Центр в Петербурге стал «платиновым»
Петербуржец почти за 13 миллионов рублей продает 100-летнюю икону
Нападало: С улиц Петербурга вывезли 42 кубометра снега
Дед Мороз поздравил пассажиров метро с наступающим Новым годом
После исчезновения пруда в Петергофе завели уголовное дело
В Петербурге 28-летний безработный совратил шестиклассницу
В Петербурге горел особняк князя Черкасского
Беглов обсудил развитие Центрального района с общественниками
Полиция ищет «внучку» которая обманула пенсионерку на 180 тысяч рублей
Под Петербургом иномарка насмерть сбила мужчину
На садовом участке в Ленобласти нашли «отстойник» для угнанных авто
Дзюба вошел в 100 лучших футболистов мира по версии испанской Marca
Мы с вами как брат и сестра: Беглов поздравил Ленобласть с окончанием Года туризма
Жители Приморского района засняли, как дорожники кладут асфальт в снег
В Петербурге стартует первый Международный органный фестиваль
В Невском районе в 31 жилом доме ограничили подачу горячей воды и тепла
В голосовании на имя для Пулкова победил не Невский, а Достоевский
Метро «Ломоносовская» закрывали из-за внезапной остановки эскалатора