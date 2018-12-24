Акция «Внимание - дети!» будет проходить в Санкт-Петербурге с 24 декабря по 14 января

СЕГОДНЯ 14:55 2018-12-24T14:55:08+03:00

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В дни школьных каникул и новогодних праздников в Петербурге будет проходить профилактическая акция ГИБДД «Внимание - дети!». Она стартует 24 декабря 2018 года, а закончится 14 января 2019 года. В рамках мероприятия водителей автотранспортных средств будут проверять на предмет соблюдения правил перевозки детей-пассажиров.

Как пояснили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, цель акции - напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пешеходам и пассажирам.

- Статистика 2018 года говорит о том, что проблема детского дорожно-транспортного травматизма остро стоит на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, - отметили сотрудники Госавтоинспекции. - Увеличилось и количество наездов на детей на пешеходных переходах по вине водителей транспортных средств, возросло и число ДТП по собственной неосторожности детей.

Госавтоинспекция предупреждает всех родителей о необходимости строгого контроля за передвижением детей, а также призывает водителей быть предельно внимательными за рулем.