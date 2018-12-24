2018-12-24T15:57:07+03:00
Происшествия

Стена рухнула на дорогу на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге

ЧП произошло во время разбора дома
Степан СТЕПАНОВ
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На дорогу на Большом Сампсониевском проспекте обвалилась стена дома.На дорогу на Большом Сампсониевском проспекте обвалилась стена дома.Фото: СОЦСЕТИ
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Днем 24 декабря 2018 года в Петербурге произошло ЧП, в котором только по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Прямо на дорогу на Большом Сампсониевском проспекте обвалился кусок стены здания, которое разбирали рабочие.

Как сообщили очевидцы происшествия, сейчас на месте дежурят в том числе сотрудники дорожной полиции. Они уже перекрыли движение, плиты, вывалившиеся на проезжую часть, обнесли место ленточками.

- Хорошо, что автобус в это время не проезжал, - вздыхают свидетели ЧП на Сампсониевском проспекте. - Даже здание разобрать не могут нормально...

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