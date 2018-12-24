Стена рухнула на дорогу на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге
Днем 24 декабря 2018 года в Петербурге произошло ЧП, в котором только по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Прямо на дорогу на Большом Сампсониевском проспекте обвалился кусок стены здания, которое разбирали рабочие.
Как сообщили очевидцы происшествия, сейчас на месте дежурят в том числе сотрудники дорожной полиции. Они уже перекрыли движение, плиты, вывалившиеся на проезжую часть, обнесли место ленточками.
- Хорошо, что автобус в это время не проезжал, - вздыхают свидетели ЧП на Сампсониевском проспекте. - Даже здание разобрать не могут нормально...
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