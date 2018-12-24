2018-12-24T16:58:57+03:00
Общество

Погода в Петербурге резко ухудшится с 24 декабря

В Ленобласти ожидаются метели и гололед
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Перед новым годом в Петербурге будет холодно и снежно.Перед новым годом в Петербурге будет холодно и снежно.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Дорожные рабочие перешли на режим повышенной готовности: в связи с надвигающимся снегопадом в Ленинградской области к расчистке трасс готовы 307 единиц специализированной дорожной техники.

«Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» обратилось к автомобилистам с призывом быть крайне осторожными за рулем. По прогнозам синоптиков, погода в Ленобласти с 24 по 26 декабря 2018 года будет не самой лучшей для поездок за город.

Так, во вторник, 25 декабря, прогнозируется снег и местами - туман. Утром и ночью столбики термометров опустятся до минус 14, днем до минус 8.

Обильный снегопад и более серьезный мороз ждут в Петербурге уже в среду, 26 декабря. Температура воздуха ночью 26 декабря составит от до минус 18 градусов Цельсия, днем по области прогнозируется от нуля до минус 8 градусов на востоке. На дорогах возможны гололедица, снежные заносы.

ВАЖНО

О нештатной ситуации на федеральной трассе можно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по тел. +7 (812) 405-08-60.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ансамбль усадьбы Беллей в Петергофе признан памятником регионального значения
В Петербурге освободили заложника
Стена рухнула на дорогу на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге
Аэропорт Пулково украсят инсталляции на тему произведений Достоевского
Акция «Внимание - дети!» будет проходить в Санкт-Петербурге с 24 декабря по 14 января
Лахта Центр в Петербурге стал «платиновым»
Петербуржец почти за 13 миллионов рублей продает 100-летнюю икону
Нападало: С улиц Петербурга вывезли 42 кубометра снега
Дед Мороз поздравил пассажиров метро с наступающим Новым годом
После исчезновения пруда в Петергофе завели уголовное дело
В Петербурге 28-летний безработный совратил шестиклассницу
В Петербурге горел особняк князя Черкасского
Беглов обсудил развитие Центрального района с общественниками
Полиция ищет «внучку» которая обманула пенсионерку на 180 тысяч рублей
Под Петербургом иномарка насмерть сбила мужчину
На садовом участке в Ленобласти нашли «отстойник» для угнанных авто
Дзюба вошел в 100 лучших футболистов мира по версии испанской Marca
Мы с вами как брат и сестра: Беглов поздравил Ленобласть с окончанием Года туризма
Жители Приморского района засняли, как дорожники кладут асфальт в снег
В Петербурге стартует первый Международный органный фестиваль
В Невском районе в 31 жилом доме ограничили подачу горячей воды и тепла
В голосовании на имя для Пулкова победил не Невский, а Достоевский
Метро «Ломоносовская» закрывали из-за внезапной остановки эскалатора