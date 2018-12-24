Погода в Петербурге резко ухудшится с 24 декабря

СЕГОДНЯ 16:58 2018-12-24T16:58:57+03:00

Перед новым годом в Петербурге будет холодно и снежно. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Дорожные рабочие перешли на режим повышенной готовности: в связи с надвигающимся снегопадом в Ленинградской области к расчистке трасс готовы 307 единиц специализированной дорожной техники.

«Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» обратилось к автомобилистам с призывом быть крайне осторожными за рулем. По прогнозам синоптиков, погода в Ленобласти с 24 по 26 декабря 2018 года будет не самой лучшей для поездок за город.

Так, во вторник, 25 декабря, прогнозируется снег и местами - туман. Утром и ночью столбики термометров опустятся до минус 14, днем до минус 8.

Обильный снегопад и более серьезный мороз ждут в Петербурге уже в среду, 26 декабря. Температура воздуха ночью 26 декабря составит от до минус 18 градусов Цельсия, днем по области прогнозируется от нуля до минус 8 градусов на востоке. На дорогах возможны гололедица, снежные заносы.

ВАЖНО

О нештатной ситуации на федеральной трассе можно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по тел. +7 (812) 405-08-60.