В Петербурге освободили заложника

СЕГОДНЯ 17:40 2018-12-24T17:40:53+03:00

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В Петербурге задержаны двое мужчин, похитившие человека. ЧП произошло утром 21 декабря в Красногвардейском районе. Неизвестно, чем бы закончилась эта драма, если бы не бдительные сотрудники вневедомственной охраны нацгвардии. Они во время патрулирования заметили припаркованный Hyundai Solaris у дома №37 на улице Коммуны. В салоне иномарки находились двое мужчин.

- Они вели себя агрессивно, избивали кого-то, - рассказали в пресс-службе УВО. - Росгвардейцы решили проверить их документы. Один предъявил документ, похожий на удостоверение сотрудника полиции, но им не являющийся. В этот момент находившийся в машине 25-летний мужчина начал звать на помощь.

После этого злоумышленники были задержаны по подозрению в похищении человека, а потерпевший освобожден. Позже он рассказал, что у него вымогали 500 000 рублей.

По факту возбуждены уголовные дела: "Похищение человека" и "Вымогательство".