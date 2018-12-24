2018-12-24T18:37:54+03:00
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Ансамбль усадьбы Беллей в Петергофе признан памятником регионального значения

Этот дом был построен в 1907-1911 годах
Степан СТЕПАНОВ
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Усадьба Беллей в Петергофе.Усадьба Беллей в Петергофе.
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Летняя и зимняя оранжереи, жилой флигель, ворота и сад усадьбы Беллей на Садовой в Петергофе стали памятником регионального значения. Соответсвующее распоряжение уже подписано председателем КГИОП Сергеем Макаровым.

Сейчас это здание находится в частных руках и в отношении собственника неоднократно составлялись административные протоколы в связи с проведением самовольных строительных работ.

- В 2017 году Петродворцовым районным судом Петербурга были назначены административные штрафы больше, чем на 200 тыс. рублей, - пояснили в КГИОП. - Но после этого собственник сменился.

Вообще этот ансамбль уникален! В доме, построенном в 1907-1911 годах по проекту архитектора Ипполита Претро, до 1914 года жил Николай Беллей с супругой, а после его смерти Вера Семеновна осталась одна. В 1917 году она эмигрировала, а в усадьбе до 1941-го и после войны жил потомственный садовник Отто Помберг.

С 1921 по 1929 годы здесь находился дом отдыха Петроградского Губпросветсовета, с 1929 года - санаторий им.С.М. Кирова Академии наук СССР, а с 1938 по 1941 годы – детский сад Академии наук СССР.

Во время Великой Отечественной войны в усадьбе размещался немецкий штаб. Особняк и другие строения не пострадали.

С 1945 по 1948 годы в усадьбе вновь работал детский сад, а затем склады НИИ аналитического приборостроения.

В начале 1990-х годов здание перешло в ведение предприятия «Научные приборы», после этого не использовалось.

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