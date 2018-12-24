2018-12-24T20:15:51+03:00
Общество

За неубранный снег с крыш домов в Петербурге будут штрафовать по-крупному

Смольный усилил контроль за управляющими организациями
Степан СТЕПАНОВ
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Смольный усилил контроль за очисткой крыш от снега и сосулек.Смольный усилил контроль за очисткой крыш от снега и сосулек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о своевременной уборке крыш домов от снега и наледи на зиму 2019 года. В то числе правительство разгаботало порядок взаимодействия органов государственной власти Санкт-Петербурга по предупреждению опасных ситуаций, которые могут возникать из-за образования наледи на кровлях. Выявлять факт несвоевременной уборки крыш будут сотрудники районных администраций.

- По каждому случаю будут составляться акт с фотофиксацией нарушений, - добавили в пресс-службе правительства. - На устранение управляющим организациям дадут сутки, при этом опасную зону придется огородить.

Если же через день ситуация не изменится, будет составлен второй акт, а дальше к делу может быть подключена уже и Государственная жилищная инспекция, которая и уполномочена привлекать нарушителей к административной ответственности.

- Петербург - самый северный мегаполис, и это требует от нас системного подхода к состоянию жилого фонда и его содержанию, - отметил врио губернатора Александр Беглов.

Напомним, штрафы за нарушения в Петербурге следующие: для физических лиц - от одной до пяти тысяч рублей, для юрлиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей.

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