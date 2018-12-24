2018-12-24T22:23:20+03:00
Происшествия

В Петербурге третью неделю ищут пропавших подростков

Они ушли из дома 7 декабря [фото]
Елена МОЛОДКИНА
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Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в ПетербургеФото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге
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Вот уже третья неделя, как в Красносельском районе Санкт-Петербурга пропали двое подростков - Оля и Петр Топал. Они ушли из дома еще седьмого декабря, и с тех пор родственники о них ничего не слышали: ни телефонного звоночка, ни смс, ни весточки от друзей.

Как сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой, Оле на вид 16-17 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавая, волосы прямые, длинные, темно-русые. В тот день, уходя из дома, надела черную кофту, черные джинсы, черные кроссовки и накинла на себя черную утепленную куртку.

Петру на вид 15-16лет, рост 160-165 сантиметров, волосы короткие, темно-русые. Был одет в черную куртку, бордовую шапку и сервые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о мостонахождении подростков, просят позвонить по телефонам 573-53-60; 573-54-45 или 8-952-289-67-90.

Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге

Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге

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