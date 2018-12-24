За убийство отца сына отправили в петербургскую колонию на шесть лет

СЕГОДНЯ 22:50 2018-12-24T22:50:04+03:00

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Семейные разборки в Петербурге снова закончились трагедией. Нетрезвый сын поссорился с отцом и избил его. Как установило следствие, конфликт возник на почве оскорблений со стороны отца в адрес сына и его матери.

Не стерпев нелестных слов, сын полез на родителя с кулаками. Бил руками и ногами - по голове, туловищу отца. В общем, куда придется. И забил до смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Сегодня, 24 декабря, состялся суд.

- Учитывая позицию государственного обвинения, Приморский районный суд признал Игоря Филина виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении прокуратуры.