2018-12-24T22:50:04+03:00
Происшествия

За убийство отца сына отправили в петербургскую колонию на шесть лет

Приговор в законную силу еще не вступил
Елена МОЛОДКИНА
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Мужчина избил отца до смерти. Фото: Архив "КП"Мужчина избил отца до смерти. Фото: Архив "КП"
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Семейные разборки в Петербурге снова закончились трагедией. Нетрезвый сын поссорился с отцом и избил его. Как установило следствие, конфликт возник на почве оскорблений со стороны отца в адрес сына и его матери.

Не стерпев нелестных слов, сын полез на родителя с кулаками. Бил руками и ногами - по голове, туловищу отца. В общем, куда придется. И забил до смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Сегодня, 24 декабря, состялся суд.

- Учитывая позицию государственного обвинения, Приморский районный суд признал Игоря Филина виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении прокуратуры.

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