Петербурженка, выбросившая мать из окна коммуналки, заплатит за ее лечение

СЕГОДНЯ 23:13 2018-12-24T23:13:04+03:00

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И снова конфликт отцов и детей. Место действия - коммунальная квартира в Санкт-Петербурге. Взрослая дочь поссорилась со своей матерью, избила ее по голове, ногам и телу, а после этого и вовсе решила выбросить из окна квартиры на третьем этаже. И выбросила.

Несмотря на возраст, травмы, различные переломы и повреждения, женщина выжила. Ее лечили в больнице №26. Лечение обошлось в 160 тысяч рублей. Поскольку дочь признали виновной по статье "покушение на убийство", прокуратура предъявила в суд исковое заявление в защиту интересов Территориального фонда ОМС с тем, чтобы эту сумму взыскать с подсудимой. И суд удовлетворил это требование.

- После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, - сообщают в прокуратуре.