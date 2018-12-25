2018-12-25T08:14:49+03:00
Общество

У Петербургского международного экономического форума сменился глава оргкомитета

Им стал вице-премьер, руководитель Аппарата правительства России Константин Чуйченко
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Константин Чуйченко стал новым главой оргкомитета ПМЭФ, Фото: Пресс-служба Администрации президента РФ/ kremlin.ruКонстантин Чуйченко стал новым главой оргкомитета ПМЭФ, Фото: Пресс-служба Администрации президента РФ/ kremlin.ru
Изменить размер текста:

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который давно уже стал самым главным мероприятием подобного рода в стране, в следующем году будет готовить другой человек. Владимир Путин своим указом сменил главу оргкомитета форума.

- Назначить председателем Организационного комитета по подготовке и проведению ПМЭФ Чуйченко К.А. – говорится в документе, опубликованном на электронном портале правительства России.

Распоряжение главы государства вступило в силу в момент подписания – 24 декабря. Это значит, что на посту главы оргкомитета Константин Чуйченко сменил Сергея Приходько. Оба – Приходько ранее, а Чуйченко сейчас, находятся в должности руководителя Аппарата правительства России.

Напомним, что ПМЭФ – крупнейший в России международный экономический форум, проводящийся с 1997 года. В Петербурге традиционно собираются ведущие финансисты и политики мира, а общее число делегатов ежегодно превышает 10 тысяч человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24