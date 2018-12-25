У Петербургского международного экономического форума сменился глава оргкомитета

СЕГОДНЯ 08:14 2018-12-25T08:14:49+03:00

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который давно уже стал самым главным мероприятием подобного рода в стране, в следующем году будет готовить другой человек. Владимир Путин своим указом сменил главу оргкомитета форума.

- Назначить председателем Организационного комитета по подготовке и проведению ПМЭФ Чуйченко К.А. – говорится в документе, опубликованном на электронном портале правительства России.

Распоряжение главы государства вступило в силу в момент подписания – 24 декабря. Это значит, что на посту главы оргкомитета Константин Чуйченко сменил Сергея Приходько. Оба – Приходько ранее, а Чуйченко сейчас, находятся в должности руководителя Аппарата правительства России.

Напомним, что ПМЭФ – крупнейший в России международный экономический форум, проводящийся с 1997 года. В Петербурге традиционно собираются ведущие финансисты и политики мира, а общее число делегатов ежегодно превышает 10 тысяч человек.