На сына Игоря Талькова завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:38 2018-12-25T09:38:37+03:00

За вождение в нетрезвом виде и неоднократные нарушения правил дорожного движения музыканту грозит до двух лет тюрьмы

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В очередную неприятную историю попал сын известного музыканта Игоря Талькова Игорь Тальков-младший. Столичные правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении солиста группы «МирИмиР».

- Под статью 37-летнего сына известного певца подвела привычка ездить пьяным за рулём, - сообщает телеграмм-канал «112».

Напомним, что в конце ноября Игорь Тальков попался сотрудникам столичного ГИБДД на одной из улиц Москвы, когда ехал за рулем своего автомобиля в не совсем трезвом состоянии. Сам музыкант от освидетельствования отказался, за что следует автоматическое лишение прав на длительный период, при этом он отрицал факт алкогольного опьянения.

Надо сказать, что два года назад Тальков уже попадался пьяным за рулем. Теперь в правоохранительных органах решили, что разговаривать надо серьезно и завели уголовное дело по статье «нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию», которая предусматривает от штрафа до тюремного заключения.

Напомним, что отец музыканта, певец Игорь Тальков-старший, был застрелен во время концерта в петербургском ДК «Юбилейный» в 1991 году. Расследование его гибели до конца так и не закончено.