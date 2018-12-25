2018-12-25T10:13:21+03:00
Происшествия

На Васильевском острове каршеринг пробил забор и влетел на территорию школы

По пути водитель иномарки врезался в припаркованную машину и сбежал после ДТП
Петр КИБЕР
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На Васильевском острове каршеринг пробил забор и влетел на территорию школы. Фото: vk.com/spb_todayНа Васильевском острове каршеринг пробил забор и влетел на территорию школы. Фото: vk.com/spb_today
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Очередной «камикадзе» на прокатной машине устроил ДТП в Петербурге. Однако в этот раз могли пострадать не только другие автомобилисты, но и дети, шедшие с утра на учебу, ведь иномарка пробила ограждение и влетела на школьную территорию.

- На Гаванской у дома 48 каршеринг протаранил припаркованную у тротуара «Ладу», снёс забор и въехал на территорию школы, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам местных жителей, за рулем прокатного «Рено» никого не было – водитель сбежал с места аварии. По счастью, никто при столкновении не пострадал. Теперь на место ЧП должны приехать представители каршеринговой компании и сотрудники ГИБДД, которые вместе установят и нарушителя и все обстоятельства ДТП.

Если водителя найдут, то ему придется не только оплатить ремонт иномарки и побитой «Лады», но и раскошелиться на новый забор для школы. Впрочем, если в прокат машину взяли по купленному в интернете чужому аккаунту, то найти «гонщика» будет не так просто.

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